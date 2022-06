Villaggio Olimpico: perde il controllo, si ribalta con la minicar e finisce in Ospedale

Incidente questa mattina a Roma dove una minicar è finita ribaltata. E’ successo stamattina, mercoledì 8 giugno 2022, intorno alle 7.00. Il conducente, dopo il sinistro, è stato portato in Ospedale al Gemelli. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Si ribalta con la minicar al Villaggio Olimpico

L’incidente si è verificato esattamente lungo Viale Diciassettesima Olimpiade, zona Villaggio Olimpico. Il veicolo, un quadriciclo Ligier, per cause in fase di accertamento è finito capovolto sulla carreggiata. Al momento le condizioni del conducente non sono note. Code si sono registrate all’altezza di Via Canada.