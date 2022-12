Messa di Santo Stefano in tv: orario di lunedì 26 dicembre 2022 e dove vederla in diretta

Messa di Santo Stefano in tv. Ricca la programmazione per tutti i fedeli: dopo le messe del 24 dicembre e la liturgia del giorno di Natale, un’altra data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Ed ennesimo giorno di festa per tutti, tra réunion di famiglia, abbuffate e ore da trascorrere in totale relax. Ma dove seguire in diretta tv la santa messa? Se lo domandano in tanti, tutti quelli che proprio qui, sulle pagine de Il Corriere della Città, troveranno la risposta.

A che ora va in onda la messa di Santo Stefano

Lunedì 26 dicembre ci sarà, come da tradizione, la Santa Messa e la Recita dell’Angelus alle 12. I fedeli, però, potranno sintonizzarsi su TV2000 perché gli appuntamenti religiosi non mancheranno, di certo. Ecco tutti gli orari:

alle 7 – la Santa Messa

alle 8.30 – La Santa Messa

alle 12 – la Recita dell’Angelus

Poi si ricomincia nel pomeriggio con il diario di Papa Francesco, il Rosario e la Santa messa delle 19. Le alternative, quindi, non mancano: ai fedeli non resta che sintonizzarsi e seguire la liturgia, soprattutto quelli che fisicamente, per un motivo o per un altro, non potranno andare in chiesa.

La messa del 31 dicembre

Un altro appuntamento fondamentale con Papa Francesco è fissato sabato 31 dicembre, ultimo dell’anno perché alle 17 ci sarà il tradizionale Vespri e Te Deum. Il 1 gennaio, invece, per iniziare al meglio il nuovo anno ci sarà la santa Messa alle 10, poi la Recita dell’Angelus alle 12. Che si potrà seguire anche in diretta tv su Rai 1 e in streaming, gratuitamente, sul portale Rai Play.