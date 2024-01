Autista pubblica la busta paga sui social: la cifra che fa riflettere

Il video di un autista statunitense spopola su TikTok. L’uomo spiazza gli utenti con la busta paga in diretta: cifra sconvolgente.

I social possono essere, spesso, un riflettore. Stavolta a far scalpore non è una modella o un influencer. Si tratta di un lavoratore comune. Quelle persone qualunque che, citando David Bowie, possono vivere un giorno da eroi. Oggi tocca a lui: Skyler Stuzman, autista UPS che lavora da anni nel settore. In Oregon il commercio in Rete sta dilagando, così come in tutto il mondo, ma le buste paga dei corrieri sembrano essere ferme al palo.

Autista spopola sui social: merito della busta paga

L’uomo, dopo una decade di esperienza nel campo delle consegne, mostra il proprio introito in busta paga. 2000 dollari al mese tasse escluse. Significa che, al netto delle tasse, restano appena 1300 dollari. 44 l’ora. Numeri allarmanti, soprattutto se collocati rispetto alle ore di lavoro e alle disponibilità. Queste persone, non solo in America, girano tutto il giorno per tutto il Paese con tempistiche da record. Non è concesso il minimo errore, perchè altrimenti salta la corsa. La consegna viene addebitata a un altro. Una vera e propria giungla con cui fare i conti – nel vero senso della parola – ogni giorno.

Il sindacato Teamstears – dopo aver visto il video – ha promesso un aumento di 170.000 dollari entro 5 anni (fine dell’ultimo contratto). Nel frattempo i commenti sui social sono arrivati in massa. I follower sono dalla parte del lavoratore, anche con qualche battuta di spirito. Skyler ci ha tenuto a sottolineare che comunque ha fatto una gavetta di altri 10 anni come magazziniere prima di occupare il suo attuale posto di lavoro. Il lavoro nobilita l’uomo (forse) anche sui social.