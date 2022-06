TikTok, quanto si guadagna? Ecco le cifre e i segreti dei lavori sui social

Diventare influencer oggi non sembrerebbe essere così difficile. Da Instagram a Tik Tok, il social utilizzato soprattutto dai più giovani, guadagnare postando video e foto sembra quasi un ‘gioco da ragazzi’. E le cifre sono da capogiro tanto che per alcuni i social rappresentano il lavoro. Perché c’è chi fa il cameriere, studia per anni e chi, invece, con uno smartphone documenta la sua vita quotidiana e si ‘improvvisa’ imprenditore digitale. Ma quanto si può guadagnare con Tik Tok?

Come si guadagna su Tik Tok

I tiktokers, un po’ come succede su Instagram, guadagnano in base alle visualizzazioni, ai followers, agli engagements stabiliti. Più vengono seguiti, più il guadagno è da capogiro perché tutto (o quasi tutto) si basa sulle sponsorizzazioni, sulla pubblicità di prodotti, su aziende che contattano quelli che hanno, secondo loro, il profilo migliore e in linea con le esigenze. Un video che riesce a raggiungere il milione di visualizzazioni su Tik Tok potrebbe addirittura far guadagnare 40.000 euro.

Il Wall Street Journal recentemente ha affermato che Tik Tok è a tutti gli effetti una fonte di denaro, in grado di garantire entrate, addirittura maggiori rispetto a quelle di imprenditori, manager, personaggi del mondo dello spettacolo. Ma vediamo chi guadagna di più!

I tiktokers più famosi (e ricchi)

La statunitense Charlì D’Amelio è stata la prima che su Tik Tok è riuscita a raggiungere 100 milioni di followers: ha iniziato nel 2019, poi nel 2021 ha fatturato ben 17,5 milioni di dollari. Tra i tiktokers più famosi (e ricchi) anche Addison Rae e Khaby Lame, che conta ben 138 milioni di followers e che è diventato famoso in Italia (e non solo) per i suoi video muti e divertenti. E ancora, Loren Gray, modella e cantante, finora ha guadagnato circa 19 milioni di dollari, mentre Kristen Hancher ha potuto contare su 18 milioni.