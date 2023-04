Autostrade, non ci sarà più il limite a 130km/h: ecco dove, l’ipotesi. Svolta in Italia: in alcuni punti di Autostrade, potrebbe essere ritirato il limite di velocità a 130 km/h. In tal senso, molti automobilisti potrebbero spingere le loro autovetture fino a 150 km/h. Se da una parte c’è la necessità di rendere più veloci le nostre autostrade, dall’altra una simile formula deve anche calcolare anche i parametri della sicurezza stradale. Dimensione che oggi, almeno in Italia, lascia a desiderare, considerato il gran numero di incidenti sui quelle tratte stradali.

Basta limite di 130 km/h sulle Autostrade?

L’idea proverrebbe dal Ministero delle Infrastrutture, trovando nel ministro Matteo Salvini uno dei più accesi sostenitori di una simile proposta politica. L’iniziativa prevedrebbe una revisione dell’attuale Codice della Strada, con i limiti di velocità che verrebbero alzati in alcune tratte stradali presenti in Italia. Negli automobilisti che amano spingere il piede sull’acceleratore, la proposta ha fatto subito breccia, ingraziando un loro aperto consenso.

Salvini, per la sua revisione del Codice della Strada, vorrebbe ispirarsi al modello tedesco. Lì dove sono presenti strade larghe e sicure, si potrebbe alzare il limite di velocità a 150km/h. Secondo il ragionamento del Ministro, oggi gli incidenti automobilistici avvengono principalmente su strade urbane ed extraurbane, dove i limiti verranno mantenuti e la sicurezza stradale ampliata ulteriormente. Ma dove potremmo guidare oltre i 130 km/h?

L’idea di Matteo Salvini

Secondo il leader della Lega, per poter viaggiare intorno ai 150 km/h servirà avere tratti di strada larghi e con minimo tre corsie. Infatti, tale scelta consentirebbe agli automobilisti di aver più spazio per viaggiare, consentendo il transito in piena tranquillità anche a quei guidatori che vanno lecitamente più piano. Ovviamente, anche la tecnologia dovrà aiutare per sostenere l’alta velocità in Italia. I tutor, infatti, dovranno cogliere chi supera anche l’innalzamento della velocità a 150 km/h.