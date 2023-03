Autovelox Galleria Giovanni XXIII attivo da oggi 31 marzo 2023: ecco il limite di velocità

E’ attivo da stanotte il rilevatore di velocità posizionato all’interno della Galleria Giovanni XXIII a Roma. Per chi supererà il limite di velocità in vigore scatterà quindi la multa sicura anche perché la strumentazione è stata installata in più punti del tunnel. Di conseguenza gli automobilisti dovranno prestare la massima attenzione se non vorranno incappare nella sanzione.

Limite di velocità Galleria Giovanni XXIII Roma: a quanto bisogna andare

Il limite di velocità fissato in Galleria è di 70 km/h. Quindi la multa arriverà per chi supera i 70 chilometri orari anche se, precisiamo, la sanzione scatta con un’andatura superiore ai 75 chilometri orari, poiché ci sono da considerare i 5 km/h di “tolleranza” stabiliti per legge. Il nuovo sistema, precisiamo, monitora l’intera galleria, in entrambi i sensi di marcia. Il meccanismo “Celeritas”, infatti, è presente in tre tratte distinte del tunnel, per considerare le svolte intermedie effettuate dai veicoli lungo il percorso. Nei giorni scorsi è stata condotta la fase di pre-esercizio e da stanotte, precisamente alle 00.01, il sistema è entrato in funzione all’interno della galleria Giovanni XXIII.

Ricordiamo che ogni settimana sulle principali arterie stradali di Roma e del Lazio sono attivi i sistemi di rilevazione mobili della velocità della Polizia Stradale. In tal senso le postazioni del telelaser saranno presenti anche domani e dopodomani, nelle giornate dell’1 e del 2 aprile 2023. Controlli, in tal senso, ci saranno sull’A24 e sulla A12 Roma Civitavecchia. Si tratta di un modo per contrastare i comportamenti scorretti alla guida causa, spesso, di incidenti molti dei quali con serie conseguenze. Sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com ogni settimana troverete il calendario completo dei controlli aggiornato.

