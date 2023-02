Autovelox a Fiumicino: rimossi i vecchi, arrivano i nuovi tecnologicamente più avanzati

Il Comune di Fiumicino ha deciso di cambiare tutti gli autovelox presenti sul suo territorio, installando oggi nuovi mezzi tecnologicamente più avanzati. L’obiettivo dell’Amministrazione, oltre quello di tenere delle strade sicure nel proprio territorio, è anche quello di monetizzare sulle infrazioni dei vari automobilisti con la smania correre per strade, come puntualmente succede sulla strada che collega Ostia all’Aeroporto Leonardo da Vinci.

I nuovi autovelox a Fiumicino: la reazione dei cittadini

L’installazione dei nuovi rivelatori di velocità, è stata annunciata attraverso i social sulla pagina del Comune di Fiumicino. Così viene scritto dall’Amministrazione: “Stiamo sostituendo i vecchi autovelox con apparecchi nuovi e tecnologicamente più avanzati. I nuovi autovelox entreranno in funzione tra pochi giorni con gli stessi limiti di velocità attuali. Si ricorda che, a prescindere dall’attivazione degli apparecchi, i limiti di velocità vanno rispettati per la sicurezza di tutte e tutti”.

Una notizia che, però, non ha lasciato contenti i cittadini, ormai bersagliati dalle multe generate dagli autovelox presenti sul territorio di Fiumicino. Andrea su Facebook dice: “Ma quale sicurezza. Gli autovelox servono solo a fare cassa”. Valerio si domanda se questa fosse una proprietà, considerato il cattivo stato del manto stradale sul territorio comunale: “Poi con calma sistemiamo le buche… con un asfalto magari più avanzato”.

Daniele, pendolare della via dell’Aeroporto, ironizza in merito: “Vabbè tanto su via dell’aeroporto, si passa la metà del tempo incolonnati a passo d’uomo…”. Sulle progettazioni urbanistiche di Fiumicino, il signor Fabio invece scrive: “Non vedevamo l’ora…auditorium e autovelox…ospedali…scuole…strade…rifiuti quello viene dopo”. Un altro cittadino, residente a Fregene, dice innervosito: “Adesso sì che i nostri problemi sono risolti…. Ma pensate a rifare le strade di Fregene! Via Castellammare e via della Pineta sono impercorribili!”. Gabriele, invece, chiede quando arriverà la fine dei lavori a via Coccia di Morto: “Spero vi decidiate anche a riportare i limiti di coccia di morto a 70 Km/h. O se non altro, di finire i lavori per tempi non biblici”.