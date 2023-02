Vitinia, l’autovelox che terrorizza gli automobilisti: ”Attenzione, controllo elettronico della felicità”

Vitinia. Da qualche tempo le auto non si permettono più grandi velocità in via Sarsina, la strada principale di Vitinia, quartiere a sud della Capitale nel IX Municipio. Le vetture hanno paura delle multe, e così sono costrette a rallentare, anche se l’autovelox che si trova da quelle parti è finto. Eppure, sulla colonnina che sembra istituzionale, quella classica della Polizia Locale c’è scritto a chiare lettere: “Attenzione, controllo elettronico della felicità”.

Tutor nella Galleria Giovanni XXIII a Roma: quando saranno attivi e come funzionano

Finto autovelox, effetto reale sugli automobilisti a Vitinia

Stessa rima, stessa cadenza sillabica, e il gioco è fatto. Il tutto coronato poi da una messa in scena alquanto realistica: pare infatti che qualcuno, chiuso nel buio del suo garage abbia creato un marchingegno a regola d’arte. Un clone, una copia perfetta dell’incubo di tutti gli automobilisti, ma con una leggera variante, così impercettibile che ha comunque lo stesso valore di un reale dispositivo di controllo. Una bella trovata, certamente creativa, dalla mano esperta e sapiente di un abitane della strada, e forse esasperato dal vedere di continuo quella sua strada trasformata in una pista di Formula Uno. Pochi giorni fa un pedone è stato investito, ed è un qualcosa che accade in lungo e in largo in tutta la città, soprattutto nei centri abitati, dove il pericolo è sempre dietro l’angolo.

La denuncia dei residenti

”Non sappiamo chi sia l’autore – dichiara Mario Pericolini, ex presidente del comitato di quartiere di Vitinia e attuale fondatore dell’associazione “Cefalonia for ever” – quel che è certo è che ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni alle quali da tempo stiamo chiedendo soluzioni contro le auto che sfrecciano su via Sarsina, una strada percorsa anche a 100 chilometri all’ora”. Insomma, i cittadini sono esausti di un problema che sta per diventare un vero e proprio allarme generalizzato per la città e per la loro frazione, e la soluzione fai da te sta già diventando, oltre che un valido deterrente, anche un monito quasi crea un binomio tra la lentezza e la velocità: perché di fatto, tutta questa frenesia, questa velocità e questa brutalità per le strade, non è di certo un indice di salute per i cittadini.