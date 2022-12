Pomezia-Torvaianica, stop agli incidenti per la velocità: arrivano gli autovelox

Stop agli incidenti dovuti all’alta velocità sulla strada che collega Pomezia a Torvaianica passando da Torvaianica Alta. A costringere gli automobilisti a rallentare saranno gli autovelox, che a breve verranno installati tra Via Gronchi, Via G. di Vittorio e Via di Torvajanica Alta dopo il via libera della Prefettura di Roma.

Autovelox per contrastare gli incidenti

A darne notizia il Commissario Straordinario Viceprefetto Giancarlo Dionisi. La richiesta di installazione degli autovelox era stata avanzata dal Comune di Pomezia e sollecitata anche dai cittadini della zona. Nasce dall’esigenza di moderare la velocità dei veicoli su un tratto di strada particolarmente interessato da numerosi e gravi incidenti stradali, determinati, per la quasi totalità, dall’elevata velocità dei veicoli in transito e dove le condizioni strutturali della sede stradale interessata non consentono il posizionamento di pattuglie fisse per l’attività di polizia stradale.

“Sicurezza al primo posto”

“La sicurezza dei cittadini è al primo posto – sottolinea il Commissario Straordinario Viceprefetto Giancarlo Dionisi – e gli autovelox svolgono una fondamentale funzione deterrente della velocità, principale causa degli incidenti stradali nella zona, come ci dicono i dati. Il controllo della velocità, ci tengo a sottolinearlo, avrà come obiettivo finale il rispetto delle norme del codice della strada, un segnale importante di legalità e dell’obbligo di osservanza delle regole a tutela di tutti. Gli eventuali introiti derivanti da sanzioni amministrative, a seguito di eccesso di velocità, saranno infattidestinati al miglioramento della circolazione stradale. Ringrazio la Prefettura di Roma che ha prontamente accolto la mia segnalazione, dando una risposta concreta alle esigenze del territorio e soprattutto a quelle avanzate dai comitati di quartiere”.