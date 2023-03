Tutor Galleria Giovanni XXIII a Roma: dove sono attivi e quali sono i limiti di velocità

Nella Galleria Giovanni XXIII a Roma entreranno in funzione i tutor sin da oggi 30 marzo 2023. I sistemi di rilevamento della velocità, seppure installati da anni, saranno attivati solo da oggi nel sottopassaggio e, non sono previsti sconti per chi violerà i limiti di velocità imposti: i 70 chilometri orari più i 5 di tolleranza. Oltre i 75 km7h scatterà la multa.

I rilevatori avranno anche la funzione di fare una stima dell’andatura

Ma i meccanismi di rilevamento avranno anche altre funzioni, rileveranno la velocità del veicolo in entrata e successivamente quella in uscita, per fare un a stima dell’andatura con la quale il mezzo ha percorso la galleria. Si tratta di un sistema di controllo che sarà attivo anche per quanti entrano da accessi intermedi.

Sono tre le tratte su cui sono stati installati i rilevatori di velocità media all’interno del tratto di strada che passa sotto la collina di Monte Mario e collega la Tangenziale Est all’altezza dello Stadio Olimpico a via della Pineta Sacchetti all’altezza del Policlinico Gemelli.

Il sottopassaggio di 2.9 chilometri si rivela prezioso per collegare Foro Italico e Corso Francia con via Cortina d’Ampezzo, Trionfale, Balduina e Monte Mario. Senza contare che risulta fondamentale per raggiungere tre dei principali ospedali della Capitale: il Policlinico Gemelli, il San Filippo Neri e il Cristo Re.

In progetto l’installazione di nuovi autovelox su strade a scorrimento veloce

Non si tratta dell’unico tratto di strada sul quale sono previsti autovelox, perché c’è l’intenzione di piazzare altri rilevatori su strade a scorrimento veloce che sono, anche, strade pericolose: il viadotto Giubileo, viale Isacco Newton, viale Palmiro Togliatti e sulla Tangenziale est. E sempre al fine di tutelare gli automobilisti il rilevatore di velocità tornerà a essere funzionante anche sulla via del Mare. Si tratta di strumenti che funzionando da deterrente, avranno la finalità ultima di tutelare i conducenti e i passeggeri che viaggiano sulle principali arterie di Roma.