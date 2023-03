Pontina, proseguono i lavori sul ponte Badino: apertura prevista entro la fine di maggio

Pontina. Lavori senza sosta su una delle arterie principali del nostro territorio, al fine di garantire efficienza e sicurezza ad una delle strade più battute dai pendolari, e che ogni giorno vede attraversarsi da centinaia e centinaia di veicoli, in entrambe le direzioni. Chi frequenta quella via, sa quanto possa essere infernale nelle sue ore di punta, e quanti incidenti o tamponamenti si verificano statisticamente, senza contare il traffico, le code: ci si potrebbe scrivere un romanzo durante le attese, un pièce teatrale degna di Godot.

I lavori sul ponte Badino, fine prevista entro maggio 2023

Tornando seri, dicevamo, i lavori continuano senza sosta, in particolare quelli relativi alla demolizione e ricostruzione del ponte “Badino” lungo la strada statale 148 “Pontina” che, per il momento, procedono tranquillamene e senza intoppi, come da cronoprogramma. Parallelamente, poi, sono anche in corso le operazioni per l’assemblaggio delle travi e nei prossimi giorni si procederà al varo della struttura, allo stato attuale, salvo imprevisti, il ponte potrà essere aperto al traffico entro la fine di maggio.

I motivi dell’intervento: investimento pari a 4,5 milioni di euro

L ’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148 “Pontina”, presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. I lavori, per un investimento pari a 4,5 milioni di euro, prevedono la completa demolizione dell’attuale impalcato in calcestruzzo armato e il suo rifacimento con una struttura mista acciaio – calcestruzzo, con la ricostruzione delle spalle ed interventi volti al rinforzo delle pile. Per tutta la durata dei lavori, la cui fine è prevista per la fine di maggio 2023, sarà interdetto il transito sul ponte ed il traffico potrà utilizzare la “migliara 53” per poi ricongiungersi con la SS7 “Appia” all’altezza di Terracina.