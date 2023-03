Incidente tra mezzi pesanti sulla Pontina, strada chiusa: traffico in tilt, code di oltre 2 km

Scontro tra mezzi pesanti sulla Pontina, strada chiusa poco prima di Aprilia. Il traffico viene deviato sulla complanare. E’ successo stamattina, venerdì 24 marzo 2023, intorno alle 11.30. Secondo quanto ricostruito il sinistro non avrebbe provocato fortunatamente feriti. Ingenti invece i danni riportati dai veicoli.

Pontina chiusa oggi 24 marzo 2023 poco prima di Aprilia in direzione Roma

Lo scontro è avvenuto tra Campoverde e Aprilia in direzione Roma. Le code hanno raggiunto punte di oltre 2km. La strada risulta attualmente chiusa per consentire le operazioni di spostamento e rimozione dei mezzi coinvolti i quali, a seguito dell’impatto, hanno formato un vero e proprio sbarramento sulla carreggiata impedendo ai veicoli di defluire. Sul posto è presente la Polizia Stradale di Aprilia. Secondo gli ultimi aggiornamenti ad ogni modo a breve la strada dovrebbe essere liberata ripristinando così la normale circolazione.

Anche oggi dunque un altro sinistro, l’ennesimo, che sta tenendo in scacco la viabilità a sud di Roma. Ieri, com’è noto, un altro terribile incidente, costato purtroppo la vita al motociclista 50enne di Ardea Maurizio Montisci, ha paralizzato il traffico da Roma a Latina, bloccando inoltre completamente le città di Pomezia e Ardea in alcune delle strade parallele alla statale Pontina, come la Laurentina, nonché in numerose vie interne. Un “inferno” andato avanti tutto il pomeriggio e risoltosi soltanto in serata quando il traffico è tornato alla normalità: i pendolari, stando alle testimonianze raccolte, in certi casi hanno impiegato anche 4 ore dalla Capitale per raggiungere Latina; ma lo stesso tempo ci è voluto anche per coprire tratte molto più brevi per chi è rimasto invece bloccato proprio nell’area a ridosso dell’incidente. E oggi questo ennesimo incidente.

