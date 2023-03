Incidente mortale sulla Pontina: 4 ore da Roma a Latina, Pomezia e Ardea completamente paralizzate (FOTO)

E’ stato un pomeriggio davvero drammatico quello di ieri, giovedì 23 marzo 2023, sulla statale Pontina dove purtroppo è stata registrata l’ennesima vittima della strada. Lo schianto, terribile, è costato la vita al 50enne di Ardea Maurzio Montisci, morto all’altezza di Aprilia a seguito dello scontro con un’auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.00 e da lì in poi, fino in serata, la circolazione – e non solo sulla SS148 che è stata anche chiusa – è andata completamente in tilt.

Traffico in tilt ieri sulla Pontina ma anche a Pomezia e Ardea, tutti in fila per ore

A seguito dell’incidente la circolazione a Roma sud è andata infatti completamente in blocco. I veicoli, fatti deviare sulla Pontina, si sono riversati sulle strade parallele e sulle vie interne di Pomezia e Ardea. Completamente ferma per ore è stata la Via Laurentina così come la Pontina Vecchia. E ancora. Via dei Castelli Romani e poi anche la Via del Mare, sempre a Pomezia, sono andate letteralmente in tilt. C’è chi ha impiegato fino a 4 ore per spostarsi da Roma a Latina, lo stesso tempo che ha impiegato chi è rimasto coinvolto nella zona a ridosso dell’incidente per compiere un tratto decisamente inferiore (da Pomezia ad Aprilia ad esempio). Anche raggiungere la Rocca da Pomezia è stato oltremodo complicato. Insomma, un vero e proprio caos con in più la notizia dell’ennesimo incidente mortale che ha spettato la vita al centauro. E soltanto in serata la situazione è tornata progressivamente alla normalità.

Foto gruppo Facebook I Pendolari della Pontina

L’incidente mortale all’altezza di Aprilia ieri 23 marzo

Intanto si cerca di far luce su cosa sia successo sulla Pontina. Lo scontro è avvenuto sulla Pontina all’altezza del km 39,700, in direzione Latina. A scontrarsi, come detto in apertura, sono state un’auto e una moto, per cause ancora da accertare. Nell’urto il motociclista è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia e i sanitari del 118 anche con l’elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare. Ricordiamo che appena 24 ore prima era morto a poca distanza dall’incidente di ieri un altro motociclista: si tratta di Alessio Bottiglieri, 24 anni, di Rocca di Papa morto mentre stava percorrendo via Pontina Vecchia nel tratto tra il bivio Caronti e via Nazareno Strampelli, tra Ardea e Pomezia a seguito di uno scontro con una macchina.