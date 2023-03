Tragico incidente sulla Pontina Vecchia, la vittima è il 24enne Alessio Bottiglieri

Doveva ancora compiere 25 anni Alessio Bottiglieri, il ragazzo che questa mattina, in sella alla sua moto, ha perso la vita in un terribile incidente stradale sulla Pontina Vecchia, nel tratto compreso tra il bivio Caronti e via Nazareno Strampelli, tra Ardea e Pomezia. La tragedia è avvenuta poco dopo le 8: Alessio, che viveva a Rocca di Papa, si trovava in moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’auto, una Mercedes 220.

Incidente mortale sulla Pontina Vecchia oggi

Ancora da accertare la dinamica esatta dell’incidente, che non ha lasciato scampo al giovane, nato il 22 novembre del 1998. L’urto, violentissimo, è avvenuto sul rettilineo della Pontina Vecchia: la moto è finita nel fosso dopo l’impatto, poi ha preso immediatamente fuoco. E il cuore di Alessio Bottiglieri ha smesso di battere lì: per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ora bisognerà indagare, capire cosa sia successo in quei tragici istanti: le ragioni dello scontro potrebbero essere diverse, dalla perdita di controllo per un guasto alla distrazione, fino a una manovra azzardata. Lì, su quel rettilineo, dove in realtà la visibilità era perfetta.

La vittima è Alessio Bottiglieri

Alla guida dell’auto, della Mercedes, un uomo, classe 1956, dipendente di Aeroporti di Roma. Lui, sotto choc, si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi, ma invano. Il 67enne è stato trasportato per i dovuti controlli all’ospedale S. Anna di Pomezia, dove è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Per il 24enne, invece, niente da fare: la salma ora si trova all’obitorio del policlinico di Tor Vergata. Sul posto questa mattina gli agenti della polizia locale di Ardea, i primi a intervenire, coordinati dal comandante Antonello Macchi. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Anzio e gli uomini della protezione civile Nucleo Airone per la gestione del traffico. La strada per consentire i rilievi è stata chiusa per diverso tempo.

E se la dinamica è ancora da accertare, una triste certezza c’è: una mattinata come tante si è trasformata in tragedia e un’altra giovane vita è stata spezzata.