Pontina Vecchia, tremendo incidente tra Ardea e Pomezia: moto a fuoco, morto 25enne (FOTO E VIDEO)

Terribile incidente nella mattinata di oggi, 22 marzo, in via Pontina Vecchia, nel tratto compreso tra il bivio Caronti e via Nazareno Strampelli, tra Ardea e Pomezia. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle ore 8:20 ed è costata la vita a un ragazzo di 25 anni di Rocca di Papa. Lo scontro è avvenuto tra una Mercedes 220 e una moto, guidata dal giovane.

Incidente via Pontina Vecchia: moto a fuoco dopo l’incidente

I due veicoli si sono scontrati per ragioni ancora tutte da verificare. L’urto è avvenuto sul rettilineo ed è stato violentissimo, talmente tanto che la moto è finita nel fosso ed ha preso immediatamente fuoco, non lasciando scampo al centauro. Il ragazzo è morto sul colpo. La dinamica è da ricostruire: il tratto di strada, come detto, è un rettilineo e al momento dell’incidente la visibilità era perfetta. Le ragioni dello scontro potrebbero quindi essere molteplici, dalla perdita di controllo del mezzo per un guasto alla distrazione, fino a una manovra azzardata.

Sotto choc il conducente della Mercedes, portato in ospedale per i dovuti controlli presso l’ospedale al S. Anna di Pomezia, dove dovrà fare anche i test per alcol e droga. La strada è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi. Il magistrato di turno è stato avvisato e per la salma del giovane è stato rilasciato il nulla osta per il trasporto a Roma all’obitorio del policlinico di Tor Vergata. A breve dovrebbero essere concluse le operazioni di rilievo da parte degli agenti della polizia locale di Ardea, i primi a intervenire sul posto, coordinati dal comandante Antonello Macchi. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Anzio. Presenti anche gli uomini della protezione civile Nucleo Airone per la gestione del traffico.