Telelaser Lazio, nuovi controlli: il calendario delle postazioni mobili fino al 2 aprile

Nuova settimana e nuovi controlli su alcune delle principali arterie viarie del Lazio. La Polizia Stradale sarà presente anche questa settimana con le postazioni mobili Telelaser al fine di prevenire comportamenti scorretti alla guida, quali l’alta velocità, causa spesso di incidenti stradali. L’elenco dei controlli è aggiornato settimanalmente dalla Polizia di Stato. Ecco pertanto dove e quando saranno le postazioni di controllo questa settimana.

Autovelox Lazio, calendario postazioni dal 27 marzo al 2 aprile 2023

Da oggi pertanto, lunedì 27 marzo 2023, e fino a domenica nuove postazioni di controllo della Polstrada interesseranno alcune delle strade a maggior percorrenza della Regione Lazio. Stavolta però, a differenza delle ultime settimane, non ci saranno postazioni autovelox (mobili) sulla statale Pontina sebbene quest’ultima sia stata teatro negli ultimi giorni di alcuni gravi incidenti, di cui uno purtroppo anche dall’esito mortale. Ad ogni modo ecco le postazioni mobili del telelaser di questa settimana:

Mercoledì 29 marzo 2023: SS1 (VT)

Sabato 1 aprile 2023: A24 (RM)

Domenica 2 aprile 2023: A12 (RM)



Gli incidenti nel Lazio

La scorsa settimana si è chiusa con un bilancio nerissimo dal punto di vista degli incidenti stradali. Venerdì pomeriggio ad esempio un giovane di 21 anni è finito in codice rosso in Ospedale a seguito di uno scontro auto-scooter. L’indomani, sabato 25 marzo 2023, un grave sinistro ha interessato il GRA: tre le macchine coinvolte con il Raccordo che è rimasto parzialmente chiuso per oltre due ore. E poi la Pontina come dicevamo. Giovedì scorso si è verificato il sinistro che è costato la vita ad un 50enne di Ardea e qualche ora dopo un altro scontro, stavolta tra mezzi pesanti, pur non provocando feriti, ha causato la nuova chiusura della SS148 (dopo l’incidente mortale la Pontina era rimasta chiusa per diverse ore mandando in tilt la circolazione da Roma a Latina). Ad inizio della scorsa settimana infine altri due incidenti mortali: quello sulla Pontina Vecchia, dove ha perso la vita un giovane di appena 25 anni, e quello sulla Flaminia con vittima una donna di 56.

Grave incidente, auto contro moto: centauro in codice rosso (ilcorrieredellacitta.com)