Grave incidente, auto contro moto: centauro in codice rosso

Grave incidente su via Montegiove nuovo nel territorio comunale di Genzano. Il sinistro si è verificato stamattina e a scontrarsi sono stati una moto CBR 600 in sella alla quale viaggiava un 35enne di Aprilia e una Fiat Punto, guidata da una 50enne di Genzano.

Ancora al vaglio degli uomini della Polizia locale l’esatta dinamica dell’incidente, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il centauro viaggiasse in direzione Genzano centro, mentre l’auto stesse svotando per immettersi sulla strada anche lei in direzione Genzano. Di certo ad avere la peggio è stato proprio il centauro che, a causa dell’urto, è sbalzato dalla moto per finire contro la Fiat e poi cadere rovinosamente a terra.

Il 35enne è stato elitrasportato al san Camillo

Le sue condizioni sono apparse immediatamente serie anche agli altri automobilisti che sono corsi in suo aiuto in attesa dei sanitari del 118 che non hanno tardato ad arrivare. E i soccorritori si sono subito resi conto della gravità in cui versava il 35enne e hanno attivato l’elisoccorso. In breve l’eliambulanza è atterrata per prelevare il ferito che è stato trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma. Anche la donna alla guida della Fiat Punto è stata trasportata al Nuovo ospedale dei Castelli per essere sottoposta alle cure del caso, anche se le sue condizioni non sembravano destare preoccupazioni.

Traffico in tilt, strada chiusa al traffico per oltre un’ora

La strada è stata chiusa al traffico per più di un’ora per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi da parte degli agenti della Polizia locale e anche la rimozione dei mezzi incidentati. Solo nella tarda mattina la viabilità sul tratto di strada interessata dallo scontro è ripresa regolarmente. Al momento ancora non sono state rese note con esattezza quale siano le condizioni delle due persone coinvolte nel sinistro.