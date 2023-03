Roma, paurosa carambola sull’Aurelia: coinvolte tre auto, uno scooter e un bus. Ci sono feriti

Roma. Un incidente improvviso, delle ultime ore della giornata di oggi, venerdì 24 marzo 2023, e che ha comportato la chiusura temporanea della strada per le operazioni di messa in sicurezza e gli opportuni rilievi che saranno necessari alla ricostruzione dell’impatto, precisamente avvenuto sulla SS 1, ”Via Aurelia”.

Paurosa carambola sull’Aurelia: coinvolti diversi veicoli

Un incidente abbastanza violento che ha coinvolto diverse vetture che si trovavano in transito su quel tratto di strada e che non ha mancato di creare un certo disagio per il traffico nelle prime ore della mattinata. Nel sinistro, infatti, sono rimaste coinvolte tre autovetture, uno scooter e un bus. Una carambola dove, purtroppo, si è registrato anche un ferito a causa dell’impatto. Immediato l’intervento sul posto degli operatori sanitari del 118 dopo la chiamata d’emergenza che hanno prestato le prime cure prima del necessario trasporto in ospedale del ferito, che ora si trova nelle mani dei medici.

Carreggiata chiusa al traffico

Come anticipato, a causa dell’improvviso incidente stradale, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, sulla strada statale 1 “Via Aurelia”, all’altezza del km 15,000 a Roma. Sul posto, proprio in questi minuti, sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le cause che hanno portato allo scontro tra i diversi veicoli sono ancora ignote, e per il momento continuano i rilievi sul posto da parte delle Forze dell’Ordine, grazie ai quali, insieme alle testimonianze di chi ha assistito all’impatto, sarà possibile cercare di ricostruire tutta la dinamica, e quindi stabilire anche l’ordine di priorità.

Aggiornamenti dell’ultima ora

**LAZIO, ANAS: CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA LUNGO LA SS1 “VIA AURELIA” A ROMA**

Quando guidi, guida e basta!

