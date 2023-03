Roma, ennesimo incidente, ancora uno scontro auto scooter: 21enne in codice rosso

Ancora un grave incidente sulle strade di Roma. Non si ferma più la scia dei sinistri nella Capitale (ma anche in Provincia) che anche questa settimana hanno riempito le cronache cittadine. Ieri pomeriggio si è verificato, a questo proposito, l’ennesimo scontro che ha provocato il ferimento di un giovane di 21 anni, finito in Ospedale in codice rosso. Stamattina invece, all’alba, lo ricordiamo, il maxi scontro che ha coinvolto tre veicoli sul GRA provocando il ferimento di una persona.

Incidente in Viale Regina Margherita ieri 24 marzo 2023 a Roma

Nell’impatto, avvenuto intorno alle 18.30 in Viale Regina Margherita all’altezza di Via Morgani, sono rimasti coinvolti due mezzi come detto: lo scooter, modello SYM, sul quale viaggiava il giovane, e una Fiat 600. Ad avere la peggio è stato il ragazzo portato in codice rosso in Ospedale (per dinamica) presso il Policlinico Umberto I. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II gruppo Sapienza.

Gli incidenti degli ultimi giorni a Roma e provincia

Come detto nelle ultime ore le strade del Lazio, specie quelle di Roma e provincia, sono state teatro negli ultimi giorni di una lunga sfilza di incidenti, anche gravi, con la Pontina in testa. Stamani inoltre un sinistro ha interessato il Grande Raccordo Anulare poco prima dell’uscita Aurelia: due le corsie chiuse a seguito di uno scontro tra più mezzi con la strada riaperta soltanto dopo due ore. L’altro ieri invece, sulla Pontina, l’ultimo incidente mortale costato la vita ad un 50enne di Ardea deceduto a seguito di uno scontro auto-moto. Nemmeno 24 ore dopo la stessa SS148 è stata nuovamente chiusa per un sinistro che ha coinvolto due mezzi pesanti (fortunatamente senza feriti) mentre mercoledì un ragazzo ha perso la vita in Via Pontina Vecchia tra Pomezia e Ardea. In quella stessa giornata, un fatale impatto scooter contro auto ha provocato la morte di una donna di 56 anni con l’incidente avvenuto in questo caso sulla Via Flaminia. Insomma, un bilancio tremendo che allunga ulteriormente l’elenco lunghissimo degli incidenti gravi nel Lazio.