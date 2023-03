Incidente mortale a Roma, scontro auto scooter sulla Flaminia: perde la vita una donna di 56 anni

Ancora un incidente mortale a Roma. Ieri, mercoledì 22 marzo 2023, uno scontro tra un’auto e uno scooter sulla Flaminia, a poche ore di distanza dal sinistro che è costato la vita al 24enne Alessio Bottiglieri, ha provocato il decesso di una donna di 56 anni. Fatale per lei è stato l’impatto che non le ha lasciato scampo.

Incidente in via Flaminia ieri 22 marzo 2023

La 56enne si trovava a bordo di uno scooter scooter Honda Sh guidato da un ragazzo di 20anni che, intorno alle ore 15:30, si è scontrato con un furgone Opel Combo condotto da un uomo di 64 anni. L’incidente è avvenuto in via Flaminia Nuova, all’altezza del civico 300, nel tratto compreso tra Vigna Clara e Due Ponti. Nello scontro la donna è morta sul colpo, mentre il 20enne è rimasto gravemente ferito.

Morta sul colpo una donna filippina

La donna, che si trovava sulla parte posteriore dello scooter, è stata scaraventata sull’asfalto. L’urto con la strada è stato violentissimo e per donna, una filippina di 56 anni, purtroppo non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della donna e trasportato il ragazzo in codice rosso al policlinico Gemelli.

La dinamica dell’incidente mortale a Roma

Ancora da appurare l’esatta dinamica del sinistro. I rilievi sono in carico agli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del XV gruppo Cassia, che dovranno stabilire le responsabilità di quanto accaduto. Illeso il conducente del furgone, condotto anche lui al policlinico Gemelli per eseguire gli esami tossicologici di rito. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso per il tempo necessario ai rilievi, con disagi per la circolazione veicolare.

