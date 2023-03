Pomezia, tremendo incidente sulla via del Mare: due feriti, abbattuto palo della luce (FOTO)

Un terribile incidente è avvenuto nella tarda serata di oggi, 22 marzo, a Pomezia, sulla via del Mare, all’altezza dell’incrocio con via Giacomo Matteotti. Due auto, una Range Rover e una BMW, si sono scontrate nei pressi del bar Ruffini, a poca distanza dalla clinica S. Anna, intorno alle ore 22:00.

L’urto è stato fortissimo, tanto che una delle auto di rimbalzo ha preso un palo della luce e lo ha abbattuto. In tanti si sono riversati sulla strada, per prestare i primi soccorsi e chiamare il NUE 112.

Incidente a Pomezia sulla via del Mare, i soccorsi

Il palo ha ostruito la carreggiata in direzione dei Castelli Romani, impedendo il passaggio dei veicoli. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza, vista la notevole vicinanza del pronto soccorso dal luogo dell’incidente. Più tardi sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. Da stabilire la dinamica: c’è da capire se una delle due auto stesse tentando la svolta a sinistra, vietata in quel punto per chi procede in direzione Torvaianica, mentre l’altra auto procedeva in direzione Castelli Romani, oppure se si è trattato di un diverso tipo di manovra.

A causa del sinistro due persone sono rimaste ferite. Una donna è stata portata in ambulanza al pronto soccorso del S. Anna, mentre un uomo, sotto shock, è poi andato in maniera autonoma. Problemi per la circolazione stradale a causa sia delle due auto che bloccavano il traffico che per la presenza del palo, caduto trasversalmente sulla carreggiata.