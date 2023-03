Terribile incidente sull’Aurelia: schianto tra tir e un pick-up, grave 55enne

Un terribile incidente stradale si è verificato alle 8 e 15 di stamattina, mercoledì 22 marzo, al chilometro 38 della statale Aurelia, nel territorio comunale di Ladispoli. Un pick-up e un tir si sono scontrati rovinosamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il conducente dell’auto, un 55enne.

Il conducente del Pick-up è stato trasportato in codice rosso al Gemelli

L’uomo in condizioni serie è stato elitrasportato al pronto soccorso del Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto alle cure del caso, mentre sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia locale oltre ai dipendenti dell’Anas. Per lungo tempo sono andati avanti i rilievi utile a stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente. Attività che hanno provocato traffico sull’Aurelia, con lunghe code di tutti i pendolari che dovevano raggiungere il posto di lavoro. Tanti i disagi che si sono registrati per gli automobilisti.

Solo ieri una mamma e una bambina sono state trasportate al Gemelli sempre per un incidente

Anche ieri è stato necessario un trasferimento al Gemelli di Roma per un incidente che si è verificato sulla Cristoforo Colombo. Una 44enne e la figlia di 9 anni sono state soccorse e trasportate in ospedale dopo essersi schiantate a bordo di un Audi A 4. Purtroppo entrambe versavano in condizioni estremamente serie. Anche in quel caso le ripercussioni sulla viabilità sono state notevoli. Si sono registrate lunghe code – in un orario di punta, visto che il sinistro ha avuto luogo nel pomeriggio, quando i pendolari fanno rientro – a causa delle attività dei soccorritori e dei rilievi utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica, al momento ancora non chiara. Sono diverse le ipotesi degli investigatori che ancora devono trovare conferme nelle indagini: un malore, la velocità o anche una distrazione. ora spetta ai periti e alle indagini sanitarie stabilire cosa sia successo.