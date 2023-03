Roma, nonno e nipotino di 4 anni investiti da un’auto: grave il bimbo

Ancora un terribile incidente a Roma e ancora le strade della Capitale che fanno da ‘sfondo’ a brutti sinistri e investimenti. L’ultimo in ordine di tempo, sabato sera, il 18 marzo scorso, poco prima delle 21 in via dei Colombi, all’altezza del civico 32: è qui che nonno e nipotino di 4 anni, cinque da compiere, sono stati falciati da un’auto, una Smart For Four.

Incidente in via dei Colombi a Roma

Alla guida della vettura, che ha falciato nonno e nipotino, un uomo italiano di 38 anni, che si è subito fermato a prestare i soccorsi. Stando a una primissima ricostruzione, pare che l’uomo stesse facendo retromarcia quando, improvvisamente, ha travolto i due pedoni, che si trovavano lì, all’incrocio di quella strada. Pochi istanti, poi l’impatto violento. E i soccorsi immediati che hanno trasportato nonno e nipotino in ospedale.

Incidente sulla Colombo: muore lo chef 30enne Daniele Mazzaroppi, è la seconda vittima in meno di 24 ore

Come sta il bimbo

Il nonno è stato trasportato in codice arancione al Policlinico Tor Vergata, mentre il nipotino in codice rosso al Bambino Gesù di Roma, dove ora i medici si stanno prendendo cura di lui. Sul posto, sabato sera intorno alle 20.40, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Torri: ora spetterà a loro, ai caschi bianchi, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Una scia di incidenti mortali a Roma

Una scia di incidenti, purtroppo mortali, sulle strade di Roma. Il 16 marzo scorso sulla Colombo, all’altezza di via delle Tre Fontane, in direzione Ostia, un centauro di 30 anni ha perso la vita: lo chef Daniele Mazzaroppi viaggiava in sella alla sua Triumph Street Triple quando si è scontrato con un’auto e l’impatto è stato violento. Poche ore prima, intorno alle 18 del giovedì, un altro terribile incidente, che è costato la vita ad Andrea Rossi, 34enne romano. Lo scontro, sempre tra auto e moto, è avvenuto in via dei Romagnoli, all’altezza dei ponti di Dragona, nei pressi dell’incrocio con via Charles Lenormant.

E ancora, nomi diversi e dinamiche differenti, ma stesso destino: Nicolina Vilardo, una donna di 69 anni, è stata falciata sulle strisce pedonali mentre stava portando a spasso il suo cane, in zona Ottavia, mentre Davide Rota, 43 anni, ha perso la vita nello scontro tra tre veicoli avvenuto in via di Vermicino, all’altezza del civico 324.