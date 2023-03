Incidente sulla Colombo: muore lo chef 30enne Daniele Mazzaroppi, è la seconda vittima in meno di 24 ore

Si chiamava Daniele Mazzaroppi, il 30enne che ieri ha perso la vita su via Cristoforo Colombo, mentre viaggiava in sella alla sua Triumph Street Triple. Uno scontro fatale quello con una Renault, condotta da un 71enne. Per il 30enne, chef rinomato che aveva lavorato in alcuni dei principali ristoranti romani e ora era impegnato nel panificio Triticum, in via Peano, in zona Marconi, non c’è stato nulla da fare.

Ancora tanti dubbi sulla dinamica dell’incidente mortale

Non è ancora chiaro cosa sia successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 16 marzo, sulla Cristoforo Colombo, all’altezza delle Tre Fontane, in direzione Ostia. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente mortale. La ricostruzione è affidata ai rilievi degli agenti di Roma Capitale, il IX Gruppo Eur, intervenuti prontamente sul posto. Insieme ai vigili urbani, chiamati dal 71enne sceso dalla sua auto per prestare soccorso a Daniele, anche i sanitari del 118. Disperati i tentativi di salvare la vita al giovane. Purtroppo, però, nonostante l’impegno, per il 30enne non c’era già più nulla da fare. Sembra che sia morto sul colpo.

La salma a disposizione dell’autorità giudiziaria

Su disposizione del Sostituto procuratore di turno, la salma di Daniele Mazzaroppi è stata trasferita nell’obitorio di Tor Vergata. Ora bisognerà vedere se il magistrato riterrà opportuno disporre l’esame autoptico. Un’indagine che contribuisce a stabilire le cause della morte e, quindi, aiuta gli investigatori anche a stabilire quale sia stata la dinamica del sinistro.

Un mortale a meno di 24 ore da un altro

Un’altra tragedia della strada a meno di 24 ore da quello avvenuto in via Romagnoli, dove, ancora una volta una moto s’è scontrata con un’auto. Anche in questo caso un incidente mortale nel quale il centauro, un 34enne romano, Andrea Rossi, è morto nonostante i tentativi di salvargli la vita da parte dei soccorritori che, oltre al massaggio cardiaco, hanno tentato di rianimarlo con un defibrillatore.