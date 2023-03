Incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma: morto ragazzo di 30 anni

Terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Roma, in via Cristoforo Colombo. Lo scontro, tra un’auto e una moto, è costato la vita al conducente del ciclomotore, un ragazzo di 30 anni. L’incidente è avvenuto sulla corsia laterale della Colombo, all’altezza di via delle Tre Fontane, in direzione Ostia.

L’urto è stato violentissimo: il ragazzo è volato dalla moto ed ha sbattuto a terra. Il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro, un uomo di 71 anni, si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, chiamati dallo stesso conducente dell’auto. Nonostante i tentativi di rianimazione del giovane, non c’è stato nulla da fare: il 30enne è morto sul colpo.

I rilievi

La dinamica dell’incidente verrà ricostruita dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, intervenuti per i rilievi. La salma del giovane, invece, è stata portata all’obitorio del policlinico di Tor Vergata. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per il tempo dei rilievi, con notevoli ripercussioni sulla circolazione stradale.

Altro incidente mortale poche ore prima

Solo poche ore prima, intorno alle 18:00 di ieri, un altro gravissimo incidente è costato la vita ad Andrea Rossi, 34enne romano. Lo scontro, sempre tra un’auto e una moto, è avvenuto in via dei Romagnoli, all’altezza dei ponti di Dragona, nei pressi dell’incrocio con via Charles Lenormant. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il ragazzo con il defibrillatore e poi con il massaggio cardiaco, senza però riuscirci. Il giovane è deceduto poco dopo. Alla guida dell’auto un agente della polizia locale di Roma Capitale in quel momento fuori servizio.

Scia di incidenti mortali

Ma questo è solo l’ultimo di una lunga scia di incidenti mortali avvenuti a Roma negli ultimo giorni. Quattro giorni fa Nicolina Vilardo, una donna di 69 anni, è stata falciata sulle strisce pedonali mentre stava portando a spasso il suo cane, in zona Ottavia. L’anziana è stata investita viale Esperia Sperani da un ragazzo di 19 anni, neopatentato, probabilmente a causa di una manovra azzardata. Venerdì mattina, invece, ha perso la vita Davide Rota, di 43 anni, nello scontro tra tre veicoli avvenuto in via di Vermicino, all’altezza del civico 324. L’ennesimo incidente mortale sulle strade della Capitale.

(foto di repertorio)