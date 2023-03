Tragedia sull’A1, dà il cambio al collega e viene investito e ucciso: Natale Parisi aveva 65 anni

Nel tragico incidente che si è verificato ieri sull’A1 tra Frosinone e Ferrentino, è morto un autotrasportatore di 65 anni. Si tratta di Natale Parisi, camionista originario di Fiumedinisi piccolo comune della Sicilia, che era sceso dal tir per un cambio alla guida del mezzo, quando è stato travolto da un’auto che è sopraggiunta. Una notizia che è arrivata subito anche nella cittadina d’origine del 65enne.

I messaggi di cordoglio per la morte del 65enne

Sgomento e sconforto per la morte del camionista a Fiumedinisi. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare un lavoratore, un padre di famiglia e un uomo che dopo tanti anni di sacrifici era pronto ad andare in pensione.

Ancora tutto da capire cosa sia successo ieri mattina, quando Natale Parisi è sceso dall’autoarticolato per dare un cambio alla guida a un collega ed è stato travolto da una macchina in transito, la stessa auto che si è scontrata con altre due vetture provocando altri due feriti, trasferiti entrambi in ospedale.

Polizia stradale, Vigili del fuoco e 118 sul posto

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia stradale e i soccorritori del 118 che hanno allertato anche l’eliambulanza per accelerare le operazioni di soccorso. Purtroppo, però, per il 65enne non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono dovuti accorrere anche i Vigili del fuoco che hanno dovuto ripulire il manto stradale e aiutare nella rimozione dei mezzi incidentati. Alla Stradale, invece, l’arduo compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Indagini minuziose quelle della Polizia per ricostruire la sequenza dei fatti, mentre il traffico su tratto di strada è stato estremamente rallentato proprio per consentire le operazioni dei soccorritori. La salma del camionista sarà probabilmente messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che non è escluso possa disporre su di essa esame autoptico e solo in seguito potrà essere restituita ai familiari.