Grave incidente a Torvaianica, scooter centra un’auto: 59enne ‘vola’ e perde il casco, interviene l’eliambulanza (FOTO)

Un terribile incidente si è verificato poco prima delle 15 di oggi, domenica 12 marzo, sul Lungomare delle Meduse all’altezza del civico 94, a Torvaianica, nel Comune di Pomezia. A scontrarsi una Fiat Punto e una Honda Motor 250. Da una prima ricostruzione, pare che il conducente della Punto, che viaggiava in direzione Anzio, abbia rallentato fino a fermarsi, in quanto la vettura che lo precedeva doveva svoltare a sinistra.

Ma lo scooterista si è reso conto troppo tardi della manovra e, nonostante il tentativo di frenata, ha centrato con violenza la Fiat. L’urto è stato violentissimo e l’uomo, un 59enne, è stato sbalzato nella corsia di marcia opposta, dove è andato a sbattere contro lo pneumatico di un furgone, perdendo il casco. L’allarme da parte dei presenti è stato dato all’istante e, in brevissimo tempo, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia locale.

Atterra l’eliambulanza per prestare soccorso al conducente della Vespa

Le condizioni del 59enne in sella allo scooter sono apparse subito estremamente serie, tanto da indurre i medici del 118 intervenuti a richiedere l’intervento di un’eliambulanza per il trasporto in ospedale del ferito in codice rosso. Il velivolo è stato fatto atterrare in via Polonia. L’uomo in sella all’Honda è stato trasferito con urgenza in ospedale in eliambulanza dal momento che ha sbattuto con violenza la testa. Le sue condizioni sono gravi: l’uomo è in prognosi riservata.

Tanti disagi sul tratto di strada dove la viabilità è rimasta ferma

Tanti i disagi che si sono registrati sul tratto di strada e, inevitabilmente, il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso e, successivamente, i rilievi utili a stabilire con esattezza, quale sia stata la dinamica dello scontro. I rilievi sono tuttora in corso e, come di consueto, si rendono utili al fine di verificare l’esistenza di eventuali responsabilità. Un susseguirsi di eventi al quale hanno assistito anche le tante persone presenti sul lungomare delle Meduse, complice la giornata di sole. Anche le testimonianze, infatti, si riveleranno preziose per stabilire quale sia stata l’esatta sequenza dei fatti.