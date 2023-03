Tragedia sull’A1: auto travolge e uccide un camionista, poi si scontra con due auto in transito

Erano le prime ore di stamattina, domenica 12 marzo, quando sull’A1 si è verificata una tragedia: un incidente mortale a causa del quale è morto il conducente di un autoarticolato. È successo poco dopo il casello autostradale di Ferrentino, al chilometro 617 tra Frosinone e Ferentino, in una piazzola di sosta.

Due camionisti si stavano dando il cambio alla guida: uno è stato travolto

Due autisti si stavano dando del tir quando si è consumato il dramma. Un’auto ha travolto e ucciso uno dei due conducenti del mezzo pesante, un 65enne, per il quale non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo. La stessa macchina è poi andata a scontrarsi con altre due vetture in transito. Una sequenza di incidenti nell’arco di una frazione di minuti che ha creato in panico sull’A1.

Sul posto sono arrivati in breve i soccorsi, allertato, probabilmente dagli altri conducenti in transito. Vigili del fuoco e sanitari del 118 si sono portati sul posto per le operazioni di recupero della salma del autotrasportatore e per gestire la viabilità sul tratto di strada. Due autisti, coinvolti nello scontro, hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari.

Ritardi e disagi sull’A1, dove si sono svolte le operazioni di soccorso e i rilievi

Le attività dei soccorsi si sono protratte per un po’. Intervento atto a rimuovere i mezzi incidentati e ripulire il manto stradale, con relativa messa in sicurezza del tratto di autostrada teatro degli scontri. Si sono, inevitabilmente, registrati dei rallentamenti per le auto in transito, provocati dallo svolgimento delle operazioni dei soccorritori. Ora bisognerà vedere se il magistrato di turno del Palazzo di giustizia di Frosinone disporrà l’esame autoptico sulla salma del 65enne morto, una indagine utile a stabilire quali sono state le ferite mortale. Di prassi, sicuramente il Sostituto procuratore ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale.