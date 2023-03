Devastante incendio in appartamento a Roma: morto il papà, gravi mamma e figlio

Terrificante incendio nella notte tra il 19 e il 20 marzo a Roma. Le fiamme hanno completamente distrutto un appartamento, provocando la morte di un uomo di 55 anni. Feriti in gravi condizioni la moglie e il loro figlio minorenne. La tragedia è avvenuta alle ore 23:46, in via Putignano, in zona Torre Gaia, nel VI Municipio.

Sul posto, contattati a seguito di una chiamata al 112, sono intervenute gli agenti della Polizia con la volante 8 e la volante 48. I poliziotti hanno effettuato il primo soccorso, in attesa dell’arrivo del vigili del fuoco. Ma le fiamme avevano già distrutto l’appartamento, rendendolo inagibile.

Morto 55enne

Entrati nell’appartamento, abitato da una famigliola composta da padre, madre e figlio minorenne, gli agenti hanno trovato l’uomo, 55enne, riverso a terra, ormai senza vita. I poliziotti i sono riusciti a trarre in salvo la moglie e il figlio, consegnandoli ai sanitari del 118, che li hanno trasportati in codice rosso al policlinico Umberto I per inalazioni da fumo.

Le fiamme sono divampate nel piano inferiore dell’abitazione, per poi propagarsi in quello superiore. Questo ha consentito alla mamma e al figlio di salvarsi, mentre il padre, che era nel piano di sotto, non ha avuto scampo. La morte dell’uomo è stata accertata sul posto dal medico del 118, intervenuto sul posto con l’automedica, insieme a diverse ambulanze e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli agenti dell’equipaggio della volante 48, intervenuti nel piano terra, sono stati trasportati al pronto soccorso in quanto avevano inalato fumo durante le operazioni di soccorso. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Le cause dell’incendio sono al momento ignote. Le indagini sono in carico al Commissariato Casilino.