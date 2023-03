Roma, paura al Flaminio: grosso incendio in un appartamento, le immagini (FOTO)

Paura ieri pomeriggio a Roma nel quartiere Flaminio a causa di un incendio scoppiato all’interno di un appartamento. Il fumo ha rapidamente avvolto il quartiere e immediatamente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono divampate al quinto piano di uno stabile situato in Via Calderini. In fase di accertamento le cause dell’incendio.

Incendio al Flaminio sabato 18 marzo 2023

L’allarme è scattato intorno alle 18.20 di ieri, sabato 18 marzo 2o23. Per precauzione diverse famiglie sarebbero state fatte evacuare durante le operazioni di spegnimento. In uno dei gruppi social di quartiere (Quelli del Flaminio), subito dopo lo scoppio del rogo, è partito il tam tam per capire cosa stesse succedendo. Dalle informazioni disponibili sembrerebbe che non ci siano stati feriti. Presente anche la Polizia di Stato.

Foto Rita Ricci, gruppo Facebook Quelli del Flaminio

Stabile dichiarato agibile

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti diverso tempo. Al termine dell’intervento dei pompieri il condominio, un palazzo di dieci piani complessivi, è stato dichiarato agibile. Proseguono gli accertamenti – curati dal Commissariato di competenza (Villa Glori, ndr) – per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Confermata l’assenza di persone rimaste feriti e/o intossicate.

Altri due incendi ieri sera a Roma

Ma l’episodio registrato al Flaminio non è stato l’unico nella giornata di ieri a Roma. In serata infatti un altro spaventoso rogo ha interessato la zona Ostiense. Le fiamme in questo caso sono divampate all’interno di una rimessa di scuolabus: ben ventidue i veicoli andati completamente distrutti. L’allarme è scattato poco dopo le 23.00. E ancora. Incendio anche qualche ora prima in Via Palmiro Togliatti quando ad andare a fuoco erano state circa 16 auto appartenenti a Poste Italiane: due fatti che, stando alle prime ipotesi avanzate, non si esclude possano essere anche collegati tra loro.

