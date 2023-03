Roma, devastante incendio: a fuoco 22 scuolabus. Stanotte incendiati 16 auto delle Poste, si teme siano attentati

Devastante incendio in corso a Roma, in via Ostiense, all’altezza del civico 2355, in località Dragona, all’interno di un’area utilizzata per il deposito di scuolabus. A fuoco ben 22 pulmini adibiti al trasporto scolastico. I residenti, vedendo le fiamme alte, hanno chiamato il NUE 112 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con ben 6 squadre del Comando provinciale.

Sul posto sono attualmente presenti le squadre 13A, l’AB13, AB 12, la 32A e l’Ab 32 più il funzionario di servizio. Fortunatamente non risultano persone intossicate o ferite ma i mezzi risultano distrutti o comunque fortemente danneggiati.

Incendio auto Poste Italiane: pista anarchica

A poche ore di distanza dal rogo che ha visto distruggere 16 auto delle Poste, adesso un altro devastante incendio, con 22 scuolabus avvolti dalle fiamme: che qualcuno stia lanciando un segnale? Contro chi? Perché? È la domanda che sorge spontanea. Nella notte di oggi, 18 marzo, infatti, i vigili del fuoco erano già dovuti intervenire alle 3:45 per spegnere le fiamme in in viale Palmiro Togliatti all’altezza del civico 1505, in zona Colli Aniene.

Nonostante l’impegno dei pompieri, le vetture di Poste Italiane sono andate distrutte. Non si esclude la pista anarchica. Le condizioni di Alfredo Cospito, con l’aggravamento del suo stato di salute, potrebbero aver fatto inasprire la lotta degli anarchici. E ora un nuovo, devastante incendio che confermerebbe il dolo e l’intenzionalità di quanto sta accadendo. Sulla vicenda indaga la polizia.

Le manifestazioni per la liberazione di Cospito

Una settimana fa un petardo è stato lanciato contro la sede del Pd, mentre diverse scritte sono state lasciate sulle mura esterne dell’edificio in solidarietà di Alfredo Cospito. Gli ultimi scontri in piazza sono avvenuti il 24 febbraio a Roma, tra Piazza Cavour e Porta Maggiore, dopo che la Cassazione ha deciso di non revocare il 41 bis al leader del movimento. Ma le manifestazioni di protesta, come abbiano raccontato, in questi ultimi mesi si sono succedute sempre con maggiore frequenza e intensità. E adesso questi due episodi, presumibilmente riconducibili agli anarchici, anche se non chiaramente rivendicati.