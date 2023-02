Roma, va a fuoco l’hotel: 130 ospiti evacuati, due feriti

Momenti di paura e tensione ieri sera poco prima della mezzanotte a Roma, quando un devastante incendio ha interessato un hotel in pieno centro, in Via Giovanni Amendola, al civico 95, nei pressi della stazione Termini. Poco prima della mezzanotte, intorno alle ore 23:45, il rogo è divampato in una stanza al terzo piano. Le fiamme, violente, in pochi minuti si sono estese alla camera di fianco.

Terzo piano inagibile

Sono immediatamente stati chiamati i soccorsi e sul posto la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato quattro squadre, due autobotti, un’autoscala e il carro teli. Le stanze interessate dall’incendio si trovano al terzo piano della struttura e sono state quasi completamente distrutte. Ingenti i danni materiali provocati dalle fiamme. A causa dell’incendio due persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco, dopo averle portate in salvo, le hanno consegnate ai sanitari del 118, che le hanno poi trasportate in ospedale in codice giallo.

130 ospiti della struttura sono stati evacuati, mentre il terzo piano dell’hotel è stato dichiarato inagibile, in attesa dei sopralluoghi di stamattina. Sul posto sono intervenuti il Funzionario e il Capoturno VVF di turno. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per capire quali siano state le cause che hanno scatenato l’incendio.

L’incendio nel negozio

Appena due ore prima un altro incendio aveva fortemente danneggiato un noto negozio di abbigliamento in centro, “Cenci”, in via di Campo Marzio. Le fiamme, divampate intorno alle ore 21:00, probabilmente a causa di un corto circuito, hanno causato ingenti danni nel locale. Il fumo nero e denso ha invaso non solo il negozio stesso, ma anche il vano scale di un condomino adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a evitare il peggio. Nessun ferito in questo caso, visto che il negozio, essendo domenica sera, era chiuso.