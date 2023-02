Roma, paura in centro: a fuoco lo storico negozio di abbigliamento ‘Cenci’

Un incendio improvviso, gli abiti avvolti avvolti dalle fiamme e il fumo – nero e denso – che fuoriusciva sia sul lato strada, nella centralissima via di Campo Marzio, sia sul vano scale del condominio adiacente. Sono stati momenti di paura, ieri sera, a Roma, quando un rogo è scoppiato all’interno dello storico negozio di abbigliamento “Cenci”, al civico 2 di via di Campo Marzio.

Distrutti gli abiti

Le fiamme sono divampate pochi minuti dopo le ore 21:00 all’interno del locale, probabilmente a causa di un corto circuito. Essendo domenica sera, il negozio era chiuso e nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, che si è propagato anche dentro il vano scale del condominio limitrofo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con due squadre, con l’ausilio dell’autoscala e il carro teli. I pompieri hanno lavorato per circa un’ora per domare le fiamme. Sul posto anche gli agenti della polizia di stato e i sanitari del 118.

A fuoco anche l’hotel

Poco dopo un altro violento incendio ha interessato un hotel nei pressi della stazione Termini, in via Giovanni Amendola, al civico 95. Le fiamme sono divampate al terzo piano della struttura, colpendo due stanze e danneggiandole gravemente. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre, due autobotti, un’autoscala e il carro teli. A causa del rogo sono rimaste ferite due persone, che sono state trasportate in ospedale in codice giallo. L’hotel è stato dichiarato inagibile e i 130 ospiti sono stati fatti evacuare. Questa mattina verranno fatte delle verifiche per capire l’agibilità delle restanti stanze.

Nella mattina di ieri un altro incendio ha devastato un appartamento, stavolta a Monte Mario Alto. Le fiamme, che fuoriuscivano dalle finestre dell’abitazione, hanno allarmato i residenti della piccola palazzina. L’appartamento infatti int quel momento era vuoto. Un ragazzo, residente nel piano sottostante, è rimasto ferito a causa delle fiamme.