Roma, scoppia l’incendio al sesto piano: appartamento divorato dalle fiamme

Roma. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 febbraio, a causa di un incendio divampato all’interno di un appartamento. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dall’area da parte dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso ma fortunatamente nel rogo non ci sono stati feriti o persone intossicate dai fumi. Le fiamme, tuttavia, hanno distrutto l’intera unità abitativa.

L’incendio nel primo pomeriggio a Roma

L’incendio ha riguardato un appartamento sito al sesto piano. Siamo a Roma in via dell’Impruneta 7 e dalle 14:45 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala, il Carro Teli e il TA 6, stanno intervenendo al fine di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le fiamme hanno completamente distrutto l’intera unità abitativa ma fortunatamente al momento non risultano esserci persone ferite o intossicate. Tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, presenti sul posto il Capoturno dei Vigili del Fuoco di servizio, la Polizia di Stato e 118 per quanto di loro competenza.

L’incendio questa notte a Formia

Un altro terribile incendio sempre all’interno di un’abitazione è avvenuto questa notte. Siamo a Formia, cittadina del sud Pontino. Sono circa le tre di notte quando le fiamme hanno lambito i vani di un’abitazione di un edificio composto da quattro piani. Subito scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. L’appartamento interessato dall’incendio e anche quello sovrastante sono stati dichiarati inagibili e, in via precauzionale, si è resa necessaria l‘evacuazione dell’intero stabile. Nonostante la paura, fortunatamente anche in questo caso non ci sono stati feriti o intossicati. Solo una persona anziana è stata condotta in ospedali per maggiori e più approfonditi accertamenti.