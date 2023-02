Incendio a Piazza del Popolo, va a fuoco la Porta Flaminia: un passante eroe salva il monumento

Roma. Cosa fareste se passeggiando tranquillamente in uno dei luoghi più belli d’Italia, a Piazza del Popolo, vedeste un vero e proprio pezzo di storia andare a fuoco all’improvviso? Immaginate la scena: il grande portone d’ingresso di Piazza del Popolo, grande, imponente, maestoso, spalancato verso una delle piazze simbolo della nostra Penisola che va letteralmente a fuoco, avvolto dalle fiamme, su uno dei suoi lati. Noi della Capitale siamo davvero abituati a tutto, e forse non ci stupiremmo più di tanto. Forse qualcuno penserebbe piuttosto alle riprese in corso di un film, ad un set cinematografico a cielo aperto oppure, per i cultori della mistica e del cristianesimo, una rivelazione divina. Ma non è andata proprio così.

Incendio a Piazza del Popolo: a fuoco la Porta Flaminia

Rimanendo per un attimo con i piedi a terra, l’incendio non è stato pericolo per fortuna e pare non abbia creato danni considerevoli al patrimonio, ma le potenzialità e l’evento stesso sono certamente degne di considerazione. Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, martedì 7 febbraio 2023, intorno alle 14.30 tra lo sconforto e lo stupore di quanti si trovavano in quel momento ad attraversarlo per andare verso la storica Piazza. Certo il clamore non è stato poco. Un video eclatante dell’avvenimento è stato ricondiviso da un testimone che poi l’ha inviato a WelcomeToFavelas. Nel video si vede chiaramente che il piccolo incendio si trova proprio nell’interstizio tra il portone il muro laterale. Passano pochissimi secondi dalle riprese, e le fiamme sembrano farsi via via più alte. Ed ora, ritorna la domanda iniziale: cosa avreste fatto? Non se lo ha chiesto più di due volte un cittadino che, armato di estintore, si è resto per la giornata di oggi l’eroe dei monumenti romani: si è diretto verso l’incendio e lo ha sedato in pochissimo tempo, tra gli applausi della folla che si è ”goduta” lo spettacolo. Sul posto, poi, per la messa in sicurezza sono arrivate anche le forze dell’ordine, vigili del fuoco e Polizia Locale, gruppo Centro, per gli opportuni rilievi.

(In copertina, un frame del video di WelcomeToFavelas)