Roma, forte esplosione in un appartamento: fiamme alte dalle finestre, ferito un ragazzo (VIDEO)

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, 12 febbraio, a Roma nord, in via Angelo Fava, a Monte Mario alto. Una forte esplosione, a cui è seguito un vasto incendio, è avvenuta in un appartamento al primo piano di una piccola palazzina di tre piani. Le fiamme, altissime, sono uscite dalle finestre dell’abitazione, mentre il fumo era visibile nel circondario.

Spaventati, i residenti della palazzina sono usciti e hanno chiamato i soccorsi. Ma le fiamme, arrivate anche nelle scale, hanno ferito un ragazzo, residente nell’appartamento del piano terra. Il giovane è rimasto ustionato a una mano.

Appartamento devastato dalle fiamme

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, che ha inviato diverse squadre per sedare le fiamme. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso il ragazzo ferito, e diverse pattuglie della polizia. Sconosciute le cause dell’incendio, dal momento che l’appartamento, al momento in cui il rogo è scoppiato, sembra fosse vuoto.

Le operazioni di spegnimento sono durate più di un’ora. L’appartamento ha riportato ingenti danni. Saranno ora gli agenti a stabilire quali siano le origini dell’incendio. Seguiranno aggiornamenti.