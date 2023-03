Roma, grave incidente sul GRA all’alba: almeno tre veicoli coinvolti, chiuse due corsie. Ferita una persona

Ancora un grave incidente sulle strade della Capitale. Stamattina, sabato 25 marzo 2023, sul Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA) di Roma un sinistro ha coinvolto tre macchine all’altezza del km 58+000 poco prima dell’uscita Aurelia. In fase di accertamento la dinamica del sinistro. Una persona è rimasta ferita. Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli sono state chiuse due corsie. Soltanto poco fa la carreggiata è stata riaperta completamente.

Incidente sul GRA oggi sabato 25 marzo 2023 tra più veicoli

L’impatto è avvenuto intorno alle ore 6.00 di stamattina. Tre i veicoli coinvolti: si tratta di un’Audi R8, una BMW e una Fiat 500x che si sono scontrate riportando ingenti danni. Testimoni riferiscono tuttavia di aver visto molte altre macchine ferme in fila a bordo strada: non è chiaro al momento se e in che misura siano rimaste coinvolte nell’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale unitamente al personale ANAS. Soltanto intorno alle 8.00, dunque dopo circa due ore dall’incidente, è stato possibile riaprire la carreggiata completamente. Nel frattempo il traffico è stato fatto defluire lungo l’unica corsia rimasta aperta. In fase di accertamento l’esatta dinamica del sinistro. Ingenti le ripercussioni alla viabilità.

Incidente mortale sul GRA: “Alessia Sbal è stata uccisa”, arrestato il camionista (ilcorrieredellacitta.com)

Settimana nera sulle strade di Roma e provincia

Ma quella che si appresta a chiudersi è una settimana davvero drammatica per le strade di Roma e Provincia. L’altro ieri, sulla Pontina, l’ultimo incidente mortale costato la vita ad un 50enne di Ardea deceduto a seguito di uno scontro auto-moto. Nemmeno 24 ore dopo la stessa SS148 è stata nuovamente chiusa per un sinistro che ha coinvolto due mezzi pesanti (fortunatamente senza feriti) mentre mercoledì un ragazzo ha perso la vita in Via Pontina Vecchia tra Pomezia e Ardea. In quella stessa giornata, un fatale impatto scooter contro auto ha provocato la morte di una donna di 56 anni con l’incidente avvenuto in questo caso sulla Via Flaminia. Insomma, un bilancio tremendo che allunga ulteriormente l’elenco lunghissimo degli incidenti gravi nel Lazio.

Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina

Foto di repertorio

Incidente mortale sulla Pontina: 4 ore da Roma a Latina, Pomezia e Ardea completamente paralizzate (FOTO) (ilcorrieredellacitta.com)