Incidente mortale sul GRA: “Alessia Sbal è stata uccisa”, arrestato il camionista

Cambia la posizione del camionista ritenuto coinvolto nell’incidente del 4 dicembre scorso sul Grande Raccordo Anulare a Roma, nel quale è morta la 43enne Alessia Sbal. F.F., al quale in un primo momento veniva esclusivamente contestata l’omissione di soccorso, ora è indagato per omicidio stradale. Sono state le attività investigative a modificare le accuse nei confronti dell’autotrasportatore che, ora si trova ristretto ai domiciliari.

Le indagini peritali avrebbero accertato la reale sequenza dei fatti

Secondo le indagini peritali, sembrerebbe, infatti che il camionista abbia fatto una manovra azzardata per reimmettersi sulla carreggiata e abbia colpito Alessia che si trovava ancora fuori dalla sua Panda e, in seguito, sempre secondo le risultanze investigative, per quanto si sia reso conto di quanto successo, non si sarebbe fermato per prestare soccorso alla 43enne, ma avrebbe proseguito a bordo del camion. Non corrisponderebbe al vero, quanto affermato finora dall’uomo, che avrebbe sostenuto di non aver visto la donna quando l’ha travolta.

La ricostruzione della dinamica

Ricostruire la dinamica dell’incidente mortale nel quale ha perso la vita la 43enne estetista di Ciampino non è stato facile per gli investigatori che, però, hanno potuto contare sia sulle telefonate fatte dalla stessa Alessia, sia sulla testimonianza di un uomo che avrebbe assistito a un leggero scontro della Panda con il camion e, successivamente, alla manovra della 43enne per costringere il camionista a fermarsi.

Ci sarebbero, poi anche le telefonate al 112 fatte dalla vittima che chiedeva aiuto proprio a causa di quell’urto, forse anche banale, con l’autoarticolato, quello stesso che qualche minuto dopo l’avrebbe travolta e uccisa. Perché gli investigatori, a questo punto, non hanno più dubbi: l’autotrasportatore avrebbe fatto una manovra azzardata per rientrare in carreggiata e avrebbe travolto Alessia. E anche dopo, quando il corpo straziato dell’estetista era sull’asfalto, nonostante, secondo gli inquirenti, il camionista lo avrebbe visto, non i sarebbe fermato. Sarebbe scappato.