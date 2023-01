Capitale italiana della cultura 2025, tra le finaliste due città del Lazio: ecco quali

Sono dieci i progetti arrivati in finale e che si giocheranno il titolo di “Capitale italiana della cultura 2025″. La lista delle proposte è stata presentata oggi dal Mic, ecco le città che concorrono per la vittoria dell’ambito titolo: Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Orvieto, Monte Sant’Angelo, Pescina, Roccasecca e Spoleto. Come si evince dalla lista, sono ben tre città umbre arrivate in finale: Assisi, Orvieto e Spoleto e due quelle laziali: Roccasecca e Bagnoregio.

Capitale cultura pugliese, intesa tra Bari, Taranto e regione

Le proposte per il titolo di Capitale italiana della cultura 2025

Come rende noto il mic in un comunicato, le singole proposte saranno illustrate alla giuria nel corso di audizioni pubbliche, così come previsto dal bando, che si svolgeranno in presenza nella giornate del 20 e del 21 marzo prossimo a Roma, nella sede centrale del ministero della cultura. Insomma, la gara è ufficialmente aperta e i meravigliosi territori sopra elencati sono pronti a sfoderare le loro armi migliori per ottenere l’ambito riconoscimento.

Le parole del Presidente della Repubblica

‘La cultura è una grande ricchezza. Nasce dalla vita, dalla comunità, dalla natura che la ospita, e poi ritorna alle persone, alle generazioni successive, come linfa, come civiltà, come genio e valore. La cultura non è un ambito separato dell’attività umana, quasi un suo sovrappiù. È il pensiero che si costruisce nello studio, nel confronto, nella ricerca, nel lavoro. È l’emozione del rappresentare la vita, è un arricchimento di valori che caratterizzano l’umanità’. Queste le eloquenti parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella dopo nomina di Bergamo e Brescia a Capitale italiana della Cultura 2023.