Chi era e come è morta Megha Thakur: la star di Tik Tok aveva 21 anni

La star di Tik Tok Megha Thakur, amatissima dai suoi seguaci, è morta giovanissima, all’età di soli 21 anni. Una notizia sconvolgente, che ha lasciato tutti di stucco, senza parole, con un dolore sordo che continua a rimbombare nella testa. Per chi la conosceva, era un riferimento nei social. I suoi video raccoglievano numerosissime interazioni, commenti ed approvazioni da parte dei fruitori. A dare la notizie della sua triste scomparsa, sono stati gli stessi genitori, che con profondo rammarico hanno annunciato ufficialmente la morte della giovane ragazza canadese.

Megha Thakur, morta a 21 anni

“È con il cuore straziato che annunciamo che la luce della nostra vita, la nostra gentile, premurosa e bellissima figlia, Megha Thakur, è improvvisamente e inaspettatamente scomparsa il 24 novembre 2022 nelle prime ore del mattino”, questo si legge, traducendo, in un post pubblicato dai genitori della giovane sui suoi account social. Poi gli stessi familiari, sempre nel messaggio, aggiungono: “Amava i suoi fan e avrebbe voluto che voi sapeste della sua scomparsa. In questo momento, chiediamo la tua benedizione per Megha”. Oltre a ciò, però, niente di più. Non aggiungono altro circa la sua repentina scomparsa, né sulle cause né sulla dinamica. Un messaggio riservato, pensato per la diffusione al pubblico. Tuttavia, in queste ore, le indiscrezioni non mancano, e pare che l’ipotesi più concreta sia quella secondo cui Megha Thakur abbia perso la vita in un incidente stradale nelle prime ore della giornata di giovedì scorso.

Chi era Megha Thakur, la star di Tik Tok

Megha Thakur, blogger e TikToker di grande successo, aveva saputo conquistare tantissimi follower soprattutto dopo aver promosso la fiducia nel proprio corpo, attraverso la rinomata piattaforma, con video e filmati che hanno raccolto decine di milioni di like. La star dei social aveva iniziato a pubblicare alcuni post sulla piattaforma sociale nel novembre 2019, ed era pian piano divenuta nota per la diffusione di messaggi di fiducia in sé stessi, e di grande positività verso il proprio corpo. Il suo ultimo post pubblicatosu Tik Tok risale al 18 novembre scorso, dove la si vedeva camminare nella grande città di New York City con la didascalia: “Ricordati che sei responsabile del tuo destino”. I funerali si sono già celebrati, nella giornata di martedì scorso, per volontà della sua famiglia.