Nonna Giovanna è morta carbonizzata: l’influencer di Tik Tok e Instagram aveva 91 anni

Lutto nel mondo dei social, da Tik Tok a Instagram. Nonna Giovanna, così era conosciuta, è morta: la nota influencer, all’anagrafe Giovanna Malfatti, ha avuto un malore e nella serata di ieri il suo cuore ha smesso di battere. Nonna Giovanna è morta all’età di 91 anni, forse a causa di un malore che l’ha colpita mentre si trovava davanti al caminetto.

Casa Surace, è morta Nonna Rosetta: aveva 89 anni

Come è morta Nonna Giovanna

Nonna Giovanna ieri sera si trovava davanti al camino, nella sua casa a Navacchio di Cascina, quando forse ha accusato un malore. Ed è finita a faccia in giù nel caminetto. L’influencer, che era diventata famosa sui social con il nipote, è morta così, carbonizzata. Lei non è riuscita a chiedere aiuto e, come riporta il quotidiano La Nazione, sarebbero stati i suoi familiari a ritrovarla, ormai avvolta dalle fiamme. Per lei, però, non c’era più nulla da fare.

I video virali su Tik Tok

Nonostante l’età, Nonna Giovanna era sbarcata sui social al fianco del nipote. E proprio da poco i due avevano festeggiato un bel traguardo: avevano raggiunto più di 140 mila followers su Instagram. Senza contare quelli di Tik Tok. Nonna Giovanna era diventata un po’ la nonna di tutti. Ed è morta a causa di un terribile incidente domestico. Ora resta il dolore. Ma restano anche i suoi video in rete, lì dove rideva, scherzava e si divertiva.