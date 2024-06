Chi era l’ex Carabiniere ucciso da una coltellata durante la lite nel pub

Omicidio a Cagliari nella notte. Un ex Carabiniere di soli 37 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una lite scoppiata in un pub. Inutili per lui purtroppo i soccorsi. Chi è la vittima.

Prima la discussione, poi la coltellata mortale. E’ deceduto così nella notte un ragazzo di soli 37 anni a Cagliari, in Sardegna, nel corso di un acceso litigio scoppiato in un pub. La vittima è stata raggiunta da un fendente al petto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato unitamente alla sezione della Scientifica. Una persona sarebbe stata già fermata e portata in Questura.

Omicidio Cagliari: chi è la vittima

Il 37enne si chiamava Fabio Piga, un passato nell’Arma dei Carabinieri e oggi un ruolo come Dirigente in un’azienda della zona. Secondo le prime informazioni disponibili il ragazzo avrebbe iniziato a discutere con un’altra persona ma la situazione sarebbe poi degenerata. All’improvviso è spuntato il coltello e il giovane, colpito al torace, è crollato a terra.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Per l’ex Militare però non c’è stato nulla da fare. Per la sua morte, ad ogni modo, c’è già un primo fermato: si tratterebbe per l’appunto della persona con cui il 37enne aveva avuto la discussione, sfociata poi nell’omicidio.

Le indagini

Per l’accaduto infatti un giovane di 19 anni sarebbe stato portato in Questura. E’ ritenuto l’autore dell’aggressione sfociata nella morte dell’ex Carabiniere. La lite si è consumata in un locale, un pub come visto in apertura (il Donegal, ndr), situato in Via Caprera.

