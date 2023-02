Cicatrice francese trend su Tik Tok: cos’è e perché è di tendenza, l’allarme

Essere alla moda per i ragazzi, a volte, non comprende solo un abbigliamento o accessori specifici, sta prendendo piede una novità che preoccupa genitori e docenti: la cicatrice francese. Un segno che i giovani si procurano sullo zigomo. Un livido che sta spopolando sui social e che i ragazzini si procurano con una pressione forte e tanto è più forte tanto più a lungo resta sul volto.

Il segno sullo zigomo che i ragazzi si procurano

Un segno che è stato notato dalla dirigente di alcune scuole medie di Bologna che, non hanno mancato, di informare immediatamente i genitori dei ragazzini che presentavano questa lesione sullo zigomo. Sarebbero due gli istituti scolastici nei quali si sono registrati casi del genere: a Molinella e nel centro della città. Se in primo momento i professori e i dirigenti avevano pensato a un aggressione, poi sono venuti a conoscenza del dilagare di questa moda: la cicatrice francese.

I giovani propongono tutorial sui social per spiegare come procurarsi la ‘cicatrice francese’

La novità preoccupa famiglie e corpo docenti, visto che tra l’altro il trend sta prendendo tanto piede da indurre i ragazzini a spiegare in tutorial su Tik Tok come fare a procurarsi questo segno. A spaventare è il fatto che si tratta di una forma di autolesionismo da parte dei giovani che per stare alla moda si sottopongono a un ‘trattamento’ doloroso pur di sentirsi di appartenere al gruppo.

Una traccia rossa sul viso che sembra essere un tratto distintivo, come se i ragazzi avessero bisogno di quella sorta di ‘tatuaggio’ provocato dalla considerevole pressione delle dita per sentirsi di appartenere a una precisa categoria. Dirigenti e docenti che si sono trovati coinvolti in questo fenomeno hanno deciso di organizzare una serie di incontri con i giovani studenti, potendo contare anche sul supporto dei Carabinieri. Incontri finalizzati a sottolineare i rischi incontro ai quali si possono andare incontro.