Giallo ad Anzio: ‘Correte, c’è una rissa’: coltello e sangue in piazza Nazario Sauro

“Correte c’è una rissa”. L’allarme è scattato a mezzanotte scorsa nella centrale operativa della Polizia e gli agenti non si sono fatti attendere, si sono precipitati in via Nazario Sauro ad Anzio per verificare quanto stava succedendo. Quando sono arrivati sul posto, però, tutto sembrava essere calmo, non c’era nessuno, se non fosse stato per evidenti tracce di sangue lasciate sull’asfalto che testimoniavano che qualcosa di brutto era successo.

Le indagini supportate dalle testimonianze

Dalle testimonianze è emerso che tre o quattro giovani si erano picchiati poco prima per scappare velocemente e far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo della Polizia. Ora agli investigatori spetta il compito di individuare quei ragazzi e, per questo, stanno acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Ma hanno svolto anche accertamenti nei pronto soccorso vicini, al fine di verificare se qualcuno, con ferite compatibili con l’aggressione che si è verificata in piazza Nazario Sauro, sia ricorso alle cure mediche dei sanitari ospedalieri. Al momento, però, si è trattato di una verifica che non ha avuto riscontri positivi, non si esclude quindi che il ferito o i feriti si siano medicati da soli.

Il rinvenimento di un coltello sul luogo dello scontro

Ancora stamattina sono proseguite le indagini sul luogo dove è avvenuto lo scontro e, nel corso delle attività investigative, è stato trovato un coltello che è probabile sia stato utilizzato nel corso della rissa tra i giovani. Ora il coltello è stato inviato alla scientifica nella speranza di avere risposte utili a ricostruire l’accaduto. Le indagini vanno avanti in collaborazione tra gli uomini della Polizia e quelli dei Carabinieri che, a questo punto, sperano di riuscire ad avere indizi rilevanti esaminando le immagini di videosorveglianza reperiti in zona, mentre si continua con l’audizione di coloro che, la scorsa notte, hanno dato l’allarme.