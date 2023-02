Roma, la baby gang che terrorizza il quartiere: accerchiato e pestato alla fermata del bus

Roma. Pericolosi e violenti. Tanto basta per descriverli. E soprattutto recidivi. In questi ultimi giorni stanno compiendo delle vere e proprie incursioni ai danni dei loro coetanei, che una volta accerchiati, impauriti e minacciati, vengono poi picchiati e depredati dei loro averi. Un incubo per tutti coloro che se li ritrovano di fronte. Si tratta di una baby gang presumibilmente formata da ragazzini nomadi, il cui territorio di ”caccia” è quello compreso tra Garbatella, Tor Carbone, e Marconi. Diversi potrebbero essere gli episodi riconducibili direttamente a loro, e tutti con lo stesso grado di violenza. Lo stesso copione di sempre. Il gruppetto è folto, costituito da non un numero non meglio precisato di giovanissimi. Proprio l’altra notte, l’ennesimo ed ultimo episodio che porta la loro firma, dove un 18enne è stato accerchiato e pestato alla fermata del bus.

La dinamica è stata la seguente. Ci troviamo in via dell’Arcadia, a Roma, l’altra notte,2 febbraio intorno alle 2.00. Un giovane studente di 18 anni era alla fermata dell’autobus, la palina, in attesa che il mezzo passasse per riportarlo a casa dopo una lunga giornata. Il bus non arriva, così il ragazzo si mette pazientemente ad aspettare. La notte incalza. Ad un certo punto un gruppetto formato da diversi ragazzi, probabilmente suoi coetanei gli si avvicina con fare violento. Dopo qualche minaccia, ecco che il giovane viene accerchiato e pestato dall’intero branco che, nonostante tutti i suoi tentativi, non gli ha permesso di scappare e darsi alla fuga. La baby gang lo ha accerchiato e picchiato con calci e pugni. Il povero ragazzo, a terra, circondato, non è riuscito in alcun modo a fermarli, od opporsi ai banditi.

Le indagini della Polizia

Dopo il pestaggio, la gang ha sottratto al ragazzo un telefono cellulare, di poco valore. Infine, non avendo trovato nient’altro, si è dileguata nel nulla, facendo perdere le proprie tracce nel buio della notte. Dopo l’aggressione, il ragazzo è stato medicato dal personale di un’ambulanza occorsa dopo la chiamata d’emergenza. Ora, la Polizia sta indagando sulla banda dove figurano minori, ma anche ventenni stando alle prime frammentarie testimonianze. Un gruppo misto, ma certamente giovanissimi. Al momento, le indagini proseguono.