Cinque pianeti allineati accanto alla Luna lunedì 27 marzo 2023: ecco quando sono visibili

Il cielo stasera ci regalerà uno spettacolo inedito: saranno visibili cinque pianeti. Se Marte, Venere e Giove saranno più brillanti e quindi individuabili a occhio nudo, Urano e Mercurio, invece, saranno meno evidenti, ma sarà possibili vederli con l’aiuto del binocolo. Tutti, insieme alla Luna crescente, concederanno uno spettacolo unico. Appuntamento per tutti gli appassionati è al tramonto.

L’appuntamento è al tramonto

Con il calare del sole basta rivolgere lo sguardo verso ovest e, se non ci saranno nuvole, sarà possibile assistere alla parata dei pianeti. Per i meno esperti bisogna ricordare che il pianeta rosso è Marte ed è quello più distante da noi; dal colore verdastro, invece, Urano, ma per vederlo non dimenticate di prendere un cannocchiale; Venere sarà visibile a occhio nudo, mentre Giove e Mercurio sono quelli più vicini e, per vedere questi ultimi, non bisogna tardare, resteranno visibili solo ed esclusivamente per un’oretta.

Grandi assenti Saturno e Nettuno

Una scena fantastica che si verifica di rado, anche se mancheranno all’appello Saturno e Nettuno. Questi ultimi sono visibili nelle prime ore della mattina. Ma per quanti stasera siano impossibilitati e vedere lo spettacolo, non bisogna dimenticare che anche domani, sempre dopo il tramonto i cinque pianeti sarà presenti e ben visibili. Si tratta di un appuntamento da non perdere, visto che non è così consueto.

Stasera l’asteroide DZ2 passerà vicino alla Terra

Da non dimenticare che sempre stasera passerà vicino alla Terra a una velocità di 32mila chilometri orari DZ2, un asteroide grande come il Colosseo, il suo diametro è di circa 60 metri. L’asteroide tornerà ad avvicinarsi alla Terra tra tre anni, nel 2016. Anche in questo caso si tratta, quindi, di un evento da non perdere. Per tutti coloro che non vogliono perdersi questa occasione, la raccomandazione è di tenere gli occhi puntati in cielo.