Concorso scuola straordinario 2023, bando per chi ha 24 Cfu? Requisiti e come funziona

L’interrogativo sulla presenza o meno di un nuovo concorso scuola straordinario, nonché atteso nel 2023 per coloro che hanno i 24 Cfu, da diversi giorni rimbalza sul web alimentando negli addetti ai lavori – tra i quali soprattutto i docenti precari – una certa apprensione. I dubbi in merito appaiono più che legittimi in quanto da diverso tempo si parla del piano di assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti per il 2023/2024 avviato con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 6 aprile. Inoltre, era stato lo stesso ministro Valditara a parlare di 25mila assunzioni per le immissioni di ruolo a settembre e dunque, in tempo con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Concorso scuola 2023, bando per precari: come partecipare e requisiti

Cosa si sa rispetto al concorso scuola straordinario previsto per il 2023

Nel 2023 è previsto un concorso scuola straordinario anche per chi ha solamente i 24 Cfu? È questa la domanda che in questi giorni fa capolino più e più volte sul web, alimentando a riguardo una certa curiosità, nonché il desiderio di chiarezza e di direttive precise in modo tale che i diretti interessati possano regolarsi di conseguenza. Non si conoscono i dettagli di un eventuale bando ma quello che emerge dalle prime indiscrezioni sul concorso scuola straordinario del 2023 è che quest’ultimo, dovrebbe tenersi a breve, in estate e dovrebbe coinvolgere anche coloro che sono in possesso solamente dei famigerati 24 crediti formativi universitari in discipline antropo-psico pedagogiche e metodologie e tecniche didattiche. Dunque, i laureati senza esperienza ed annualità di servizio, potrebbero godere di una preziosa opportunità per entrare nel mondo del lavoro.

Il bando e il possibile scenario

Le tempistiche per l’uscita del bando teso a regolamentare il concorso scuola straordinario per coloro che sono in possesso solamente dei 24 cfu, non sono chiare anche se in alcune precedenti interviste, il ministro Valditara aveva parlato di un concorso in estate per i precari con tre anni di servizio negli ultimi 5 anni oppure che abbiamo già i 24 crediti suddetti. Ora, se non ci saranno marce indietro lo scenario che è possibile delineare rispetto al concorso straordinario previsto per il 2023 è il seguente: sarà aperto anche ai laureati senza esperienza ma con i 24 cfu e sulla base di quanto accaduto anche nel 2022 è verosimile ritenere che si possa tenere prima della metà del mese di agosto. Il ministero ha anche confermato l’intenzione di immettere in ruolo gli insegnanti di sostegno e della prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il primo anno di prova.