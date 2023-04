Covid, mascherine ancora obbligatorie: ecco dove e cosa cambia dal 1 maggio 2023

Le mascherine anti-Covid resteranno obbligatorie nelle Rsa, nei Pronto soccorso, e nei reparti ospedalieri di malattie infettive. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel corso della cerimonia della consegna delle medaglie al merito per la sanità pubblica che si è svolta al Quirinale, specificando che già nella giornata di oggi, 27 aprile, firmerà l’ordinanza in merito. Nonostante il 30 aprile scada la precedente ordinanza il Ministro ha già manifestato la sua intenzione di far proseguire l’utilizzo nelle dotazioni di protezione individuale nelle strutture sanitarie indicate, per tutelare i pazienti.

Il nuovo provvedimento annunciato dal Ministro Schillaci

Un provvedimento che prosegue sulla scia del precedente, quello emesso a dicembre, quando Schillaci sottolineava l’importanza di mantenere le mascherine in ospedale per la tutela dei ‘più deboli’. Ma proprio in funzione della salvaguardia delle persone più delicate, il Ministro ha evidenziato l’importanza di indossare le mascherine se ci si trova in un ambiente chiuso in cui sono presenti anziani. L’annuncio del nuovo provvedimento ministeriale è stato accolto con soddisfazione nei settori sanitari, dove si opera per la tutela della salute pubblica.

Un’ordinanza che prevede la tutela dei pazienti fragili

In particolare Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha riferito a Adnkronos: ‘Condivido al 100%: tutela dei fragili nelle Rsa e se io, in una riunione in ospedale con i colleghi, parlo di una paziente, posso non mettere la mascherine; ma se un medico entra in una stanza di un paziente fragile, o un visitatore va a trovare un familiare, non ci sono dubbi che debba indossare la mascherina’.

Il nuovo provvedimento continua, quindi, a salvaguardare i pazienti fragili, per quanto prevede anche un alleggerimento delle disposizioni di protezione dal Covid, visto che non sarà più obbligatorio l’utilizzo delle mascherine nei reparti ospedalieri diversi da quelli di Malattie infettive e Pronto soccorso.