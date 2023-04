Disobbedisce all’ordine di indossare la mascherina: maresciallo a processo, rischia la sospensione

È dovuto comparire davanti al Tribunale militare di Roma per rispondere di disobbedienza aggravata: non ha indossato la mascherina durante un concorso. Il 53enne, maresciallo dell’Aeronautica, in servizio a Guidonia, ora deve difendersi dalla pesante accusa in quanto nel corso di un concorso, il 21 ottobre del 2022 ha rifiutato di indossare la FFp2. Una violazione di quanto disposto dal comandante del centro di selezioni e così come richiesto dai suoi superiori nel corso del test. Ad aggravare la posizione del militare ci sarebbe il grado dell’indagato e l’aver commesso il fato davanti ad altri militari.

Il maresciallo è comparso davanti al giudice sostenendo la sua innocenza

Seppure ieri il procedimento a carico del 53enne abbia preso il via, il maresciallo dell’Aeronautica sembra certo di non aver commesso alcuna violazione. In particolare il militare aveva ritenuto in quel frangente, e ritiene tutt’ora, che all’epoca dei fatti l’emergenza per la pandemia era ormai terminata e che per legge la mascherina dovesse essere indossata solo in strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie per anziani. Nello specifico ha fatto riferimento al Decreto legge con il quale il Consiglio dei ministri ha disposto la fine dello stato di emergenza al 31 marzo del 2022.

Il militare non ha ritenuto di indossare la mascherina nel rispetto delle disposizioni di legge

La posizione dell’indagato, così come riportato da Il Messaggero, è stata ampiamente esposta nel corso dell’udienza dal difensore del 53enne che, chiamato a svolgere attività di supervisione al concorso di aspiranti cadetti, non aveva ritenuto necessario indossare la dotazione di protezione individuale in quanto il Covid non rappresentava più un pericolo, non erano registrati focolai in quel momento, ed esistevano disposizioni di legge che lo autorizzavano a farne a meno. Purtroppo, però, il comportamento del maresciallo non è andato giù ai suoi superiori, tanto da essere ora costretto a dover subire un procedimento giudiziario davanti al giudice militare che potrebbe decidere di sospenderlo dal servizio.