Emilio Fede non arriva in tempo per i funerali di Berlusconi: ‘Il mio autista va arrestato’, cosa è successo

[adrotate group="9"]

Emilio Fede, volto noto delle reti Mediaset ed ex direttore del Tg4, non è riuscito a partecipare al funerale di Silvio Berlusconi: l’autista è sparito. Un fatto che Fede ha documentato su Instagram. Tra le lacrime ha raccontato la sua disavventura: “Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza intervenire. Un personaggio non mi ha consentito di partire con la mia auto per raggiungere Berlusconi”. Ha sottolineato la forte amicizia con il Cavaliere e il grande dispiacere per la dipartita dell’ex Premier, ma ancor più per non essere riuscito a raggiungere piazza Duomo in tempo.

In un video Instagram Emilio Fede spiega la sua assenza

Solo grazie a un collega, un giornalista, è riuscito a raggiungere piazza Duomo dove era in corso il rito funebre. “A causa di quel farabutto del mio autista ho rischiato di non raggiungere il mio amico”. Insomma l’ex direttore del Tg4 ha fatto tardi “quel mascalzone è sparito. Non si è fatto trovare. Dovevo arrivare in Piazza Duomo ma ha fatto in modo che la mia macchina restasse bloccata buttando via le chiavi”.

Il dolore per la perdita dell’amico

Evidentemente provato dalla perdita dell’amico, Fede ha ricordato le cene insieme, i momenti fraterni condivisi con Berlusconi e i molteplici viaggi ad Arcore. Ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’ex Premier sottolineando: “Sono contento di non vedere la tua bara sapendo che dentro ci sei tu. Hanno cercato in tutti i modi di allontanarmi da te, ma io ci sono. Ho 92 anni voglio raggiungerti al più presto”.

Altri grandi assenti: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Oltre a Fede altri grandi assenti all’ultimo saluto a Silvio Berlusconi sono stati il conduttore Paolo Bonolis e l’opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli. I due hanno spiegato che si trovavano nello studio di Ciao Darwin per le riprese delle prossime puntate del programma e hanno seguito sui maxischermi i funerali di Stato.